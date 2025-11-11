Se reencuentran 25 años después

A 25 años del estreno de la película El Grinch, los protagonistas se reencontraron. El actor Jim Carrey, quien interpretó al Grinch, y la cantante Taylor Momsen, recordada por su papel como Cindy Lou, coincidieron en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025.

Estrenada el 17 de noviembre del año 2000, la película dirigida por Ron Howard se basó en el clásico libro infantil del Dr. Seuss, "¡Cómo el Grinch robó la Navidad!" (1957), y desde entonces se ha vuelto una de las cintas navideñas más queridas por el público.

¿Cuál fue el momento del reencuentro?

Durante el evento musical, ambas estrellas se reencontraron en la alfombra roja y compartieron un emotivo momento. Jim Carrey se mostró sorprendido y dijo a medios estadounidenses: "No nos habíamos visto desde ´El Grinch´", comentó el actor con una sonrisa.

Por su parte, Taylor Momsen expresó su admiración por Carrey y recordó su trato durante el rodaje: "Siempre fue muy protector, amable y súper divertido. Nunca me dio miedo, porque para mí siempre fue Jim", comentó la actriz y cantante.

¿Qué legado dejó El Grinch?

En el año 2000, el papel de Cindy Lou Quién, interpretado por una pequeña Taylor Momsen, quedó grabado en la memoria del público que vio la historia del peculiar ser verde que intentaba robar la Navidad a los habitantes de Villa Quién. Nacida el 26 de julio de 1993 en Missouri, Estados Unidos, Momsen comenzó en el mundo del espectáculo a los dos años, participando en comerciales para marcas como Shake ´n Bake.

Su salto a la fama llegó con "El Grinch", y más tarde actuó en cintas como "Hansel y Gretel" (2002) y "Mini espías 2: La isla de los sueños perdidos" (2002).

¿Cuál es la trayectoria musical de Taylor Momsen?

Uno de sus papeles más recordados llegó en televisión, al interpretar a Jenny Humphrey en la serie "Gossip Girl" (2007), donde consolidó su popularidad a nivel internacional. Desde 2010, Momsen se ha dedicado a la música como vocalista de la banda The Pretty Reckless, grupo con el que ha lanzado varios discos de rock y con el que actualmente acompaña a AC/DC en su gira mundial "POWER UP Tour", con una presentación programada para el miércoles 15 de abril.