Defiende a Ariana Grande

Ariana Grande junto con Cynthia Erivo y parte del casting de "Wicked: For Good" vivieron un momento de sorpresa y desconcierto cuando un joven saltó la seguridad y tocó por segundos a la actriz, es Jhonson Wen, más conocido en Instagram como Pijama Man.

Cynthia Erivo y parte del equipo de seguridad fueron las primeras personas en separar a Wen de Ariana, quien se veía consternada.

Jhonson compartió una historia en Instagram con la leyenda: "Estoy libre después de ser arrestado".