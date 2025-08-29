Pospone gira en EU por batalla contra cáncer

La cantante británica Jessie J pospuso su próxima gira por Estados Unidos tras revelar que se someterá a una segunda operación como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama.

La intérprete de "Price Tag", de 37 años, anunció a principios de junio que le habían diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana y que se sometería a un extenso tratamiento.

De acuerdo con TMZ, Jessie J tenía prevista una gira por Europa y el Reino Unido para octubre, y conciertos en Estados Unidos en noviembre, pero en una publicación de Instagram esta semana reveló que las fechas se cancelaban y algunas se reprogramarían.

Las fechas en Europa y Reino Unido se pospusieron hasta abril de 2026, según informó la cantante, sin embargo, la gira por Estados Unidos sí se canceló por completo.