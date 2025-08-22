Jessie J disfruta del sol en Mallorca tras su mastectomía

La cantante Jessie J aprovechó unas vacaciones familiares bajo el sol en Mallorca, acompañada de su hijo Sky y su novio Chanan Safir Colman, tras someterse a una mastectomía en medio de su batalla contra el cáncer de mama.

La artista, de 37 años, documentó su viaje en un reciente carrusel de Instagram, donde compartió que viajó a la isla española para reunirse con Chanan y su familia.

"Volamos para encontrarnos con papá en España (y con el abuelo, con Nay Nay, con las tías, con el tío y con los primos) jajaja", escribió.

Durante su estadía, Jessie, Chanan y Sky disfrutaron de momentos al aire libre en una villa con un amplio jardín, tomando sol y aprovechando tiempo de calidad en familia.

La intérprete de "Price Tag" se mostró radiante en fotos mostrando su belleza natural con una camiseta blanca ajustada y pantalones a juego, y en una atrevida selfie frente al espejo lució un diminuto top verde, minifalda negra y un sombrero de vaquero oscuro.

El viaje llega después de que Jessie compartió cómo la enfermedad le hizo sentir que le "robaba tiempo" con su hijo y los cambios en su cuerpo tras la mastectomía.

En sus redes sociales, ofreció una actualización sobre su recuperación, explicando que su cabello ha sufrido caída tras la cirugía y que aún presenta "bastantes cuerdas" debido al síndrome de la membrana axilar, que puede causar dolor y restricción de movimiento tras la extirpación de ganglios linfáticos.

La cantante mencionó que sus pechos muestran cierta asimetría y que experimenta dolor en ambos lados, destacando la diferencia entre su implante y su tejido natural.

"Sé que no puedo hacer todo lo que debería, pero quiero que funcione lo mejor posible para todos: para mí, para Sky, para mis fans, pero en el orden correcto", explicó.

Jessie añadió que aún necesitará otra cirugía este año, pero se mantiene firme en su deseo de continuar criando a su hijo y seguir con su carrera musical.

"Necesito otra cirugía este año. Puedo hacerlo. Criar un niño pequeño. Puedo hacerlo. Lanzar nueva música. Puedo hacerlo", señaló.