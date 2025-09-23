Vetada por tener OnlyFans

La actriz de la franquicia de película de Harry Potter, Jessie Cave, reveló que hace poco le prohibieron la entrada a una convención de fans por tener una cuenta en la plataforma de adultos OnlyFans.

De acuerdo con Variety, Jessie, conocida por interpretar a Lavender Brown en las tres últimas películas de la saga, se registró en la plataforma de contenido íntimo a principios de este año.

En sus redes sociales relató que le pareció "desconcertante" que le hubieran prohibido la entrada al evento, ya que, según ella, su contenido en la plataforma no es de carácter sexual, pero otras estrellas que graban escenas para adultos sí pueden participar.