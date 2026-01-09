Jessica Díaz reacciona a falsa versión de su muerte

Vaya susto que se llevaron los seguidores de la actriz Jessica Díaz después de que circulara una foto en la que aparecía ella junto a un moño negro, símbolo de luto, duelo y solemnidad por la pérdida de un ser querido.

La imagen la publicó el conductor Roger González en su cuenta de Instagram, él aparece junto a Jessica y en dicha imagen se lee:

"(Lucía y Diego) maravilloso ser humano, siempre te recordaremos".

¿Qué generó la confusión en redes sociales?

La publicación dio de qué hablar en redes sociales, donde la actriz recibió varios comentarios preguntándole si se encontraba bien y otros tantos de amigos espantados porque pensaron que le había pasado lo peor. La imagen se trata de la promoción de "Silencio", un capítulo de ficción dirigido por Roger González que cuenta la historia de Lucía y Diego como parte del proyecto "Hagamos pelis con famosos".

Díaz, un rostro conocido en las telenovelas, la conducción y en teatro, en proyectos como "Carrie el musical", "Rock of Ages México", "Rockpunzel" y "Mentiras, el musical"(Daniela), informó en sus redes un mensaje para aclarar el malentendido que colocó su nombre entre lo más buscado en Google.

Detalles sobre el proyecto 'Hagamos pelis con famosos'

"Nenes yo estoy bien la de la foto es 'Lucía', es ficción. Les agradezco muchísimo la preocupación. Los amo enserio sentí muy muy horrible que hayan pensado que era yo", escribió.

Jessica Díaz se va a casar con Georges Bejjani, su pareja desde hace tres años, la actriz dio el "sí" tras una romántica propuesta de matrimonio en noviembre de 2025 en sus redes sociales, la cual describió como el mejor casting de su vida, y expresó su incredulidad por tener a un hombre tan excepcional como esposo.

Jessica Díaz anuncia su compromiso con Georges Bejjani

La noticia de su compromiso ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes han expresado su alegría y apoyo a la pareja en sus redes sociales.