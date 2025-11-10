Escena

En la mira por presunto acoso y amenazas

La cineasta china Yi Zhou señaló a Jeremy Renner por presunto comportamiento sexual inapropiado y amenazas tras colaborar en un documental
La cineasta china Yi Zhou señaló a Jeremy Renner por presunto comportamiento sexual inapropiado y amenazas tras colaborar en un documental.

Según su versión, el actor le envió imágenes íntimas sin consentimiento y luego intentó intimidarla. 

El equipo legal del protagonista de Avengers negó los señalamientos y los calificó de difamatorios.

Aseguran que Zhou actúa por resentimiento tras un encuentro consensuado con el actor. Por su parte, la realizadora pidió mantener vivo el movimiento #MeToo

