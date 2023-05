Afirma que cuerpo es milagroso

El proceso de recuperación de Jeremy Renner cada día va mejor, y lo presume en sus redes sociales, a cuatro meses de su accidente con una máquina quitanieves.

En Instagram, Renner, de 52 años de edad, compartió dos videos sobre su evolución. En el primero se observa al histrión haciendo una serie de ejercicios para desarrollar fuerza y movilidad en sus articulaciones, especialmente en su pierna lesionada.

"Actualización: he decidido superar el dolor del progreso (esta maldita tibia destrozada) y tomar las partes nuevas para una pequeña prueba de conducir. El cuerpo es milagroso... Aunque me siento como el Hombre de Hojalata, necesito aceite para todas mis nuevas articulaciones (caderas, rodillas, tobillos, tibia, etc)", escribió el protagonista de Hawkeye.

En otra publicación, Jeremy Renner mostró su mejoría para caminar mostrando cómo en un inicio usaba andador, hasta ahora que intenta regresar a un movimiento normal.

"Mi terapeuta físico hizo esto como referencia y para recordar, ¡no puedes caminar a menos que des un paso a la vez!", anotó.

Los videos ya cuentan con miles de interacciones por parte de sus fanáticos y amigos que han apoyado al histrión en su proceso de recuperación.

"¡Eso es todo!", comentó su compañero de Marvel, Ryan Reynolds.