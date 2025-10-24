Sus ex no la han amado como ella ha deseado

Todo comenzó cuando el periodista Howard Stern le preguntó a Jennifer Lopez sobre sus exparejas y ella respondió: "He aprendido que no es que no sea digna de ser amada, sino que ellos no son capaces de hacerlo... No lo tienen dentro".

En la misma entrevista, JLo aseguró que siente que nunca la han amado realmente aunque ella sí lo ha hecho. "Y ojo, me dieron lo que tenían, me lo dieron todo. Todos los anillos y todo lo que hubiese querido. Las casas, los anillos, la boda, todo", explicó.

De forma inmediata, el primer esposo de la chica del Bronx, Ojani Noa, arremetió contra la actriz en su cuenta de Instagram: "Deja de menospreciarnos".

"El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú", dijo Ojani, en un comunicado.

Sin duda, el exesposo de la artista no pudo contenerse y acabó sincerándose en la red social con un fuerte mensaje: "Tú eres quien no pudo contenerse. Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones... Yo, por ejemplo".

Aprovechó para mencionar que la artista no le fue fiel y que siempre puso la fama y el dinero por encima del amor. "Por eso te dejé, por eso me divorcié de ti. Di la verdad de una vez. Que la gente sepa que tú eres el problema. Deberías sentirte avergonzada de ti misma", concluyó.