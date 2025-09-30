El divorcio fue lo mejor para ella

Jennifer Lopez calificó la separación de su ex marido Ben Affleck como uno de los momentos más importantes de su vida.

"Sinceramente, debo decir que fue lo mejor que me ha pasado. Porque me cambió. no me cambió, me ayudó a crecer como necesitaba crecer. A ser más consciente de mí misma. Creo que soy una persona diferente ahora que el año pasado", aseguró la cantante y actriz en una entrevista para el programa CBS News Sunday Morning.

Sin embargo, la estrella admitió que fue abrumador vivir su separación y trabajar al mismo tiempo con Affleck, quien fue productor ejecutivo de la película El Beso de la Mujer Araña, musical que se estrenó en enero en el Festival de Sundance, mes en el que se formalizó su divorcio.

"Fue duro. Fue una época muy difícil. Era difícil no pensar en cosas. Fueron los mejores y los peores momentos, en cierto modo", continuó la intérprete de "Dance Again" y "Waiting for Tonight".

"Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, era como si no fuera la mejor época. Pensaba: ´¿Cómo puedo reconciliarme con esto?´. Pero uno lo supera".

Sobre El Beso... J.Lo comentó que conecta con su infancia.