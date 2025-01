Al cine: ´Imparable´

Por: El Universal

Enero 05, 2025 -

Para Jennifer López, personificar a alguien que hizo historia no es novedad. La actriz y cantante saltó a la fama interpretando a la cantante Selena Quintanilla, en la película de 1997.

Pero este reto nunca es sencillo, a diferencia de la ficción, dar vida a una persona de carne y hueso implica un trabajo emocional y físico considerable; captar no sólo los gestos y maneras, sino transmitir la esencia de la persona, sus emociones y el contexto en el que se desarrolló su historia.

ENFRENTA ADVERSIDADES

Y ahora, en "Unstoppable" ("Imparable"), encarna en pantalla a la madre del deportista Anthony Robles, quien nació con una sola pierna y venció su condición para convertirse en campeón de lucha grecorromana en 2011. Lopez afrontó el desafío de dar vida a Judy, la mujer cuya fortaleza y amor incondicional hacia su hijo la llevaron a enfrentar adversidades.

"A Selena la hice cuando tenía 26 años. Hace mucho tiempo. Fue una gran experiencia y siento que, aunque no he hecho muchos personajes basados en la vida real, sí se me da abordarlos en pantalla y he aprendido a hacerlos", compartió López, también conocida como JLo, en la primera proyección pública presentada en el complejo de cines del Teatro Chino.

SIN PERDER GLAMOUR

Sin perder el glamour, JLo se sentó frente al público al lado de la verdadera Judy Robles y a unos metros de Anthony, quien también fue recibido con aplausos por su hazaña como luchador y ahora como promotor del deporte en su estado, Pensilvania.

"Hice el mismo estilo de investigación que en Selena, rodeándome de toda la información posible. Originalmente pensé que mi rol sería menor en la historia, pero al ver la película terminada, me di cuenta de que Judy y Anthony tienen sus vidas entrelazadas y han compartido un proyecto de vida en conjunto", añadió la estrella.

HOMENAJE A LA MUJER

JLo enfatizó la importancia de las mujeres en nuestras vidas, especialmente aquellas que, como madres o cuidadoras, desempeñan un papel fundamental en el éxito y resiliencia de quienes enfrentan grandes desafíos.

Transmitir esta esencia en la cinta fue un reto que asumió con responsabilidad y respeto, pues además es madre de los mellizos Emme y Max, de 15 años, fruto de su relación con Marc Anthony.

"Judy tuvo a Anthony cuando tenía 16 años y me contó que tuvo que madurar rápidamente. Me transmitió todas esas poderosas emociones que la impulsaron en su momento a seguir adelante. Siempre quise hacer sentir cómoda a Judy y le decía que no se preocupara porque mi obligación era llevar su verdad y honestidad a la pantalla, hacerle honor a su legado", dijo.

Nacido el 20 de julio de 1988 en La Mirada, California, desde muy joven Anthony demostró una determinación para no rendirse, hasta ser campeón en su disciplina.

POR ESTRENAR

"Unstoppable" estrena el 16 de enero a través de Prime Video y está basada en el libro autobiográfico de Robles, publicado en 2012, titulado "Unstoppable: from underdog to undefeated: how I became a champion", que no sólo narra su camino hacia el éxito deportivo, sino que también es un poderoso mensaje de superación personal.