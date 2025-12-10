´Sigue viva´ Jenni Rivera

Jenni Rivera "sigue viva" para sus fans y en sus redes sociales, donde hoy, a 13 años de su muerte, se compartió parte de un audio del último concierto que ofreció en Monterrey previo al accidente aéreo que sufrió el 9 de diciembre de 2012.

El 4 de diciembre de 2025, en las redes de la cantante se anunció el lanzamiento de "La gran señora Banda", una reinterpretación del icónico álbum original de 2009 con nuevos arreglos.

El álbum producido por Luciano Luna y bajo la dirección creativa de Johnny López, hijo menor de Jenni, se estrenó el 4 de diciembre a las 19:11 hora local (00:11 GMT del viernes), en honor a la hora de nacimiento de la artista.

Dicho material mantienen las voces originales del disco de mariachi, excepto "Yo soy una mujer", que incluye un audio inédito grabado en 2008.

El álbum incorpora momentos auténticos de Jenni en conciertos, con frases emblemáticas que capturan su personalidad única, así como el tema principal, "No llega el olvido", compuesta por Espinosa Paz.

La lista de canciones incluye también éxitos como "La cara bonita", "Por qué no le calas" y "Amarga Navidad".





El mensaje de Jenni a 13 años de su muerte

Reclamos y mensajes de amor fue lo que los fans de Jenni Rivera han escrito en el video que se publicó en su cuenta de Instagram a 13 años de su muerte, cuando la intérprete ofreció lo que sería su último concierto el 8 de diciembre de 2012 en la Arena Monterrey, ante más de 17 mil asistentes, como parte de su "Joyas Prestadas Tour".