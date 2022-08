Intentaron silenciarla

Según McCurdy, "El Creador", a quien se refiere así sin revelar su nombre, la animó a beber alcohol cuando sólo tenía 18 años y también le masajeó los hombros de manera inapropiada.

"Mis hombros tienen muchos nudos, pero no quiero que sea el Creador quien los elimine. Quiero decir algo, decirle que se detenga, pero tengo mucho miedo de ofenderlo", se lee en un extracto de su libro.

Jennette protagonizó la serie original de iCarly en Nickelodeon antes de obtener su propia serie, Sam & Cat.

La actriz escribe sobre el día en que se enteró de que su programa estaba siendo cancelado. Un agente le dijo que Nickelodeon le estaba "ofreciendo 300 mil dólares y que debería considerarlo como un regalo de agradecimiento".

"Te están dando 300 mil y lo único que quieren que hagas es nunca hablar públicamente sobre tu experiencia en Nickelodeon", le dijo uno de sus gerentes. McCurdy escribe que su agente estaba hablando de experiencias "específicamente relacionadas con El Creador".

La intérprete de "Not That Far Away" rechazó la oferta, a pesar de que su equipo le dijo que era "dinero gratis".

"No, no lo es. Esto no es dinero gratis, esto me parece dinero para callar. No estoy aceptando dinero para callar", respondió.

"¿Qué diablos? ¿Nickelodeon me está ofreciendo 300 mil en dinero para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso del Creador? Esta es una red con programas hechos para niños.

"¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar algún tipo de estándar ético?", cuestionó McCurdy.

Las memorias de McCurdy: "I´m Glad My Mom Died" se publicarán el 9 de agosto.