Muere Jeff García, actor y comediante

Jeff García, actor y comediante que dio voz a Sheen Estevez en la película "Jimmy Neutron", falleció a los 50 años tras padecer varios problemas de salud en los meses recientes, según reporta TMZ.

García, quien apareció en muchos programas populares de la década del 2000, fue declarado muerto la madrugada del miércoles después de que le desconectaran el soporte vital el martes por la noche en un hospital del sur de California mientras estaba rodeado de familiares y amigos.

TMZ señala que Jeff sufrió múltiples complicaciones médicas en los meses previos a su muerte, sufrió un aneurisma cerebral en primavera, durante el cual se cayó y se golpeó la cabeza; se recuperó del aneurisma, pero enfrentó un derrame cerebral.

Canceló varios shows recientemente porque no se sentía bien, lo cual no era habitual en él, pero no fue al hospital, creyendo que estaría bien sin tratamiento.

Fuentes nos informaron que Jeff había estado hospitalizado previamente alrededor del 20 de noviembre por neumonía, se recuperó lo suficiente como para recibir el alta, pero su salud empeoró en las últimas semanas, pues el lunes, ingresó al hospital con dificultad para respirar y el martes, sufrió un colapso pulmonar.

¿Qué problemas de salud enfrentó Jeff García?

Jeff García, conocido profesionalmente como Jeffrey Garcia, inició su carrera actoral en el doblaje y la animación infantil. Ganó fama mundial por prestar su voz al hiperactivo Sheen Estevez en la película "Jimmy Neutron: El niño genio" (2001), la serie "Las aventuras de Jimmy Neutron, el niño genio" (2002) y el spin-off "Planeta Sheen" (2010-2013), roles que lo consolidaron como una voz icónica en Nickelodeon.

En paralelo, participó en otras producciones animadas como "Happy Feet" (2006) y su secuela (2011), donde dio vida a Rinaldo, y en la serie "La Granja" (2006) junto a su spin-off "Back at the Barnyard" (2007-2011), interpretando a Pip the Mouse durante más de 50 episodios. También prestó su voz en videojuegos como "Saints Row: The Third" (2011) y acumuló créditos en unos 46 proyectos como actor y escritor.

Detalles sobre la carrera de Jeff García

Su trayectoria combinó comedia y animación, con apariciones como él mismo en 18 producciones.