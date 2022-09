Padece cáncer

La actriz y activista estadounidense Jane Fonda reveló que fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin y está acudiendo a tratamientos de quimioterapia.

Fonda compartió la noticia en su cuenta de Instagram donde cuenta con 1.9 millones de seguidores.

En el perfil aparece una imagen de su rostro junto al siguiente mensaje: "Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada".

La mujer de 84 años agregó: "También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores doctores y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy un privilegiado en esto".

"El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad --casi 85-- definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades".