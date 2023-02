Jamie Lee Curtis se burla de ser "Nepo babie", en los Premios SAG

CIUDAD DE MÉXICO.- Jamie Lee Curtis, la estrella de "Un viernes de locos", causó revuelo ayer 26 de febrero durante la noche de los Premios SAG: en donde fue coronada como mejor Actriz de Reparto en una película por su participación en "Everything Everywhere All at Once", sin embargo, la famosa no podía despedir el momento sin generar polémica, ya que se burló de ser una "nepo babie", pero ¿qué significa?