Sorprende regalando dinero

El creador de contenido James Stephen Donaldson, mejor conocido en redes sociales como MrBeast sorprendió una vez más a sus seguidores con su buena voluntad, al mostrar nuevamente su afán por cambiar el mundo con nobles gestos diarios mediante una nueva puesta en escena.

El influencer y empresario estadounidense de 27 años volvió a ser tendencia en plataformas digitales, luego de que se difundiera un video en el que se le ve repartiendo varios fajos de billetes a los transeúntes en una calle desconocida de Estados Unidos.

MIL DÓLARES

La dinámica se realizó para restarle un poco de tensión a los automovilistas que estaban atascados en el tráfico durante la hora pico. Jimmy no plantea ningún contexto al acercarse, solo lanza una pregunta directa: "¿Quieres mil dólares?" (cerca de 17 mil 900 pesos mexicanos).

En respuesta, algunos conductores cerraban sus puertas con seguro o subían la ventanilla de sus autos con desconfianza; sin embargo, la mayoría tomaba el dinero sin rechistar e incluso algunos pedían más dinero tocando el claxon. El video ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones en TikTok y cerca de 400 mil reacciones.

TODOS QUIEREN ENCONTRARLO

Finalmente, el creador de contenido propuso una oferta más arriesgada a sus seguidores en la descripción del video para el futuro: "¿Debería pagarle a gente al azar en el metro la próxima vez?". Algunos de los comentarios más repetidos fueron: "¿Por qué esta suerte nunca puede encontrarme?", "¿A dónde necesito ir?".

MrBeast es un creador de contenido conocido por realizar este tipo de dinámicas y retos en sus canales de redes. A lo largo de su carrera ha impulsado diversas iniciativas filantrópicas, mediante donaciones y proyectos sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. Estas acciones le han valido la admiración de millones, aunque también han generado críticas por "monetizar la caridad".

SUS INICIOS

Jimmy inició su carrera en YouTube en 2012 y alcanzó la fama mundial en 2017, realizando videos de retos extremos, donaciones masivas y producciones de alto presupuesto. El influencer obtuvo su fortuna reinvirtiendo sus ingresos en nuevos videos, premios y causas sociales. Actualmente financia su contenido gracias al apoyo de patrocinios y a negocios personales: "MrBeast Burger" y "Feastables".

SIEMPRE AYUDANDO

Actualmente cuenta con 457 millones de suscriptores en YouTube, consolidando una fiel comunidad de fans. Asimismo, cuenta con varios proyectos filantrópicos, como "Beast Philanthropy", una organización benéfica dedicada a combatir el hambre, apoyar comunidades vulnerables y financiar ayuda humanitaria.