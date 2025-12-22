James Ransone eliminó publicaciones antes de fallecer

El actor y músico James Ransone, conocido por su trabajo en cine y televisión, falleció el pasado 19 de diciembre a los 46 años.

De acuerdo con información publicada por el "New York Post", Ransone se habría quitado la vida. Según los informes policiales, su cuerpo fue localizado en el cobertizo de su vivienda. Posteriormente, los reportes forenses establecieron que la causa de muerte fue ahorcamiento.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de James Ransone?

James Ransone y la eliminación de su contenido en Instagram. Tras difundirse la noticia de su fallecimiento, seguidores acudieron a la cuenta de Instagram del actor conocido por su participación en la película "It: capítulo 2", basada en la novela de Stephen King, para dejar mensajes. No obstante, los usuarios encontraron que el perfil no mostraba publicaciones visibles. La cuenta, que supera los 150 mil seguidores, aparece sin contenido, lo que llevó a suponer que el actor eliminó sus publicaciones antes de morir. Aunque Ransone no era constante en redes sociales, su última publicación en Facebook data del 14 de julio de 2023. En dicha red compartió una fotografía en blanco y negro tomada en una playa, donde aparece junto a un bebé y un perro. La imagen fue acompañada por la etiqueta "tbt", siglas de Throwback Thursday, utilizada en redes sociales para compartir recuerdos. Desde esa fecha no se registraron nuevas publicaciones en esa plataforma.

Detalles sobre la eliminación de contenido en Instagram

¿Quién era James Ransone? James Ransone fue un actor estadounidense nacido en el estado de Maryland, cuya carrera en la industria audiovisual inició a principios de la década de los 2000. Su primera aparición en el cine ocurrió en 2001 con la película "The American Astronaut", producción en la que compartió escena con Cory McAbee y Tom Aldredge. Con el paso de los años, Ransone desarrolló una trayectoria constante tanto en cine como en televisión. Uno de los papeles que le dio mayor proyección fue el de Eddie Kaspbrak en la película "It: Capítulo 2", estrenada en 2019, donde interpretó la versión adulta de uno de los integrantes del grupo conocido como "Los Perdedores". En televisión, su participación más identificada fue en la serie "The Wire", donde formó parte del elenco en una historia centrada en el crimen organizado.