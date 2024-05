Jaime Camil, en el camino de perdonar

"Cuando pierdo a mi padre en el 2020, mi familia y yo empezamos a conectar los puntos y vimos que, aunque mi papá no se quitó la vida, estaba realmente deprimido. Fue una causa que acercó esto mucho más a mi corazón". Jaime Camil, Actor y conductor

Ciudad de México.- En el libro "Lo Suficientemente Hombre", escrito por su compañero de "Jane The Virgin", Justin Baldoni, Jaime Camil encontró una invitación que le parece valiosa: trabajar la masculinidad como un concepto totalmente nuevo, que se aleje de los estereotipos que han condicionado a los hombres.

El protagonista de la telenovela "La Fea Más Bella" sabe lo importante que es cambiar ese modelo, porque creció bajo las ideas machistas que predominaban el siglo pasado, así que actualmente trabaja en sus heridas y en perdonar a su padre, Jaime Camil Garza.

"Como su primer hijo fui como su experimento. De repente fue un poco violento conmigo, me corregía como muchos hombres en Latinoamérica que creen que deben corregir a sus hijos a base de golpes o siendo muy fuerte y estricto".





EN PROCESO

"A mí me falta procesar, entender y perdonar. La netita, todavía no lo perdono al 100 por ciento, porque es un proceso entenderlo, algo que yo quizá tenía trabado y ni siquiera sabía; me di cuenta en una sesión de terapia", compartió en entrevista el protagonista de "Por Ella Soy Eva".

Camil sabe que no es el único con un pasado similar, pero le preocupa que, por la obligación que se les impuso a los hombres de ser fuertes, les es difícil a algunos abrirse emocionalmente, aceptar su vulnerabilidad y pedir ayuda.

Aquello ha llevado al protagonista de "El Rey", bioserie del cantante Vicente Fernández, a apoyar causas que trabajan en ello; parte de esto ha sido hablar abiertamente de cómo ir a terapia le ha permitido curarse.





LO AFRONTA

"La terapia es algo padrísimo, porque hablas y te ayudan a encontrar mil cosas, a entender muchos comportamientos que no sabes de dónde vienen, porque hay traumas de la infancia que a veces no te permites tocar para no abrir heridas dolorosas.

Yo he tenido descubrimientos, momentos donde me cae el 20 y te permites sanar. Cuando identificas el problema es más fácil afrontarlo o procesarlo. Es muy importante pedir ayuda, tener un círculo de apoyo alrededor tuyo, no tener vergüenza", remarcó.





RODADA POR LA SALUD MENTAL

Desde el año pasado, Camil es embajador del encuentro de motociclistas Distinguished Gentleman´s Ride, donde todos deben ir vestidos de gala, el cual reúne fondos para apoyar la salud mental de hombres y la investigación del cáncer de

próstata. El evento, apoyado por Movember, se realiza a nivel mundial el 19 de mayo y conecta de forma especial con la estrella, ya que él monta vehículos de dos ruedas desde los cinco años y piensa en cómo le hubiera ayudado a su padre.