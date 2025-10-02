Muestra lado humano de ´Frankenstein´

Lejos de la clásica imagen de tornillos en la frente, el nuevo tráiler de Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro, muestra a Jacob Elordi como una criatura pálida, abigarrada y profundamente humana, inspirada en la descripción original de Mary Shelley de 1818.

"Mi creador contó su historia. Y yo te contaré la mía", inicia Elordi con voz ronca, anticipando una mirada íntima y desgarradora del monstruo.

Las imágenes revelan al personaje enfrentándose a su creador, Victor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, en escenarios que van desde un barco atrapado en el hielo ártico hasta salones góticos y mazmorras oscuras.

Entre la violencia y el acecho, resalta la dimensión trágica del personaje: "Si no me concedes amor, entonces me entregaré a la ira".

La película tendrá estreno limitado en cines el 17 de octubre y debutará en Netflix el 7 de noviembre, según Rolling Stone.

Esta versión traslada la historia a la Guerra de Crimea, con un monstruo formado a partir de cuerpos caídos en el campo de batalla, ofreciendo un enfoque más sombrío y dramático.