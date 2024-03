Un Rey Midas de la música

Ciudad de México

La primera vez que fuimos a México, al Corona Capital (2021), me moría de miedo, nadie nos conocía, y ya quiero volver. Hoy puedo decir que es la mejor audiencia, ¡pero moría de miedo!". Jack Antonoff, líder de Bleachers

A Jack Antonoff nunca han dejado de sonreírle los dioses de la creatividad ni los del talento o la amistad, y ha aprovechado eso para establecer una dualidad profesional que lo ha vuelto exitoso y reconocido, primero con su banda, Bleachers, y después en su rol de productor de discos de Taylor Swift, Lana Del Rey, St. Vincent, Lorde y The 1975.

De cara al lanzamiento del cuarto disco de estudio de su agrupación, homónimo, el músico estadounidense, de 39 años, admitió, en entrevista, que ha sido complejo entender el impacto que ha generado durante la última década, pero que lo más satisfactorio es vivir lo que sucede detrás de cámaras.

"Hay muchísimas amistades importantes, pero cuando trabajamos, el poder de la creación nos une. Cuando vienen a mi estudio es donde se pueden expresar y donde sacan lo mejor de sí mismos", platicó Antonoff, en enlace virtual.

ACEPTACIÓN EN LA INDUSTRIA

No es para menos hablar de su aceptación en la industria, ya que con el triunfo de Taylor Swift en el Grammy, por Mejor Álbum del Año gracias a Midnights, el músico pasó a la historia, junto con Babyface, en ser el único realizador con esta distinción en tres ocasiones consecutivas.

Así suma un total de 10 gramófonos dorados a su historial, que acumula 24 nominaciones, y reafirma su deseo de continuar grabando música propia y colaborando con amigos.

"Estoy en los lugares donde me hacen sentir feliz y creativo, los cuales son el estudio y el tour; si viene el éxito, eso es parte o consecuencia de lo que hago, pero lo que me motiva es crear, y siento que el escenario es protector.

"Siempre hay cosas nuevas, pero el proceso es el mismo: voy a un estudio y tengo el ritmo y la letra, la tecnología te ofrece muchas alternativas y novedades, pero lo que me llama a regresar con Bleachers es lo que tenemos, y así estamos ahora", platicó el músico detrás de éxitos como "Norman Fucking Rockwell" (Del Rey) o "Anti-Hero" y "Sweeter Than Fiction" (Swift).

SIN PRESIÓN

Antonoff también formó parte del grupo Fun., que se hizo mundialmente famoso con "We Are Young", y tras la marejada de hits que ha tenido en streaming en los últimos años, gracias a su inspiración con otras estrellas, contó que no se siente agobiado por lo que venga con Bleachers.

"Hay una presión sólo conmigo mismo, y esa es artística, técnica. La música va y viene y no toda es la misma; yo voy con el sonido, es todo lo que siento y quiero.

"Debe haber un espacio, un momento en el que te sientas comprometido con lo que haces y no preocuparte por agentes externos", puntualizó quien fuera novio de Scarlett Johansson y Lena Dunham antes de comprometerse y casarse con la actriz Margaret Qualley.

Junto con Zem, Mikey, Sean, Mike y Evan, con quienes trabaja como parte de la banda en gira, dará a conocer el disco Bleachers este 8 de marzo. Del material ya han sonado los sencillos "Modern Girl", "Alma Mater" y "Tiny Moves".

"Toda relación cambia, siempre hay evolución, pero hemos crecido juntos (como conjunto). Hemos tenido una vida completa, muy agradable. La banda se ha vuelto algo no planeado, es muy espontánea.

"El tiempo nos ha dado conocimiento y sabiduría y esta relación no podría ser duplicada de otra manera. Es raro, pero somos únicos. Hemos hecho cosas muy lindas y muy buenas".

NUEVO ÁLBUM

De las piezas que integran el álbum de estudio mencionó "We Are Going to Know Each Other Forever" como la que más conexión emocional le provoca en estos tiempos.

"Hay varias lecturas alrededor, porque puede ser una situación romántica, una relación de pareja, de familia, de amigos, pero me llega al orgullo, me hace sentir emocional.

"Yo la asocio con mi audiencia, es para ella; todos estamos juntos, estamos de regreso, aunque me haya ido por un tiempo. Nos separamos, volvemos, es interesante vernos desde esa manera", detalló el líder de Bleachers, cuyo anterior álbum de estudio, Take the Sadness Out of Saturday Night, salió en el 2021.