Murió en accidente doméstico

Ivana Trump, fue la primera esposa del ex Presidente de EU Donald Trump.

Ivana Trump, quien fuera la primera esposa del ex Presidente de Estados Unidos Donald Trump, murió accidentalmente por heridas y contusiones sufridas en el torso al caer de unas escaleras en su apartamento de Manhattan, según TMZ, que citó fuentes de la Oficina del Médico Forense de Nueva York.

El jueves, el político republicano dio a conocer que la madre de sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump, había fallecido a los 73 años, sin precisar la causa.

Entre tanto, ABC News señaló que la ex modelo fue encontrada, poco después del mediodía, por un miembro de su personal. Su cuerpo estaba tendido junto a las escaleras, inconsciente y sin responder a estímulos.

Fuentes policiacas dijeron a The New York Times que no se descubrieron señales de ingreso forzado en la casa de Trump y que su muerte ocurrió de manera natural.

Poco después del deceso, Eric Trump fue captado por fotógrafos fuera de la casa de su madre diciéndoles que era "un día muy triste".

A Ivana también se le conoció por la escritura, ya que en octubre de 2017, poco después de que Trump llegara a la Casa Blanca, publicó el libro "Criar a los Trump", donde relataba haberles enseñado a sus hijos "el valor del dinero, a no mentir, no engañar ni robar, y el respeto a los demás".

Tras su divorcio del magnate, estableció un negocio con una agencia para manejar su imagen, y con ello logró introducir al mercado productos como su línea de ropa, joyería y belleza.