Ivana Knoll, la novia del Mundial de Qatar

La modelo croata Ivana Knoll fue víctima de un clásico: "¡Ya siéntese señora!", por parte de los guardias de seguridad del Education City Stadium, en Doha, donde este viernes se celebró el partido entre Brasil y Croacia.

Knoll lució su look más atrevido hasta la fecha, unos entallados pantalones de cuero y un sostén rojo. Ivana destacaba entre la multitud y las mujeres musulmanas que se dieron cita en el lugar.

Mientras Ivana se tomaba "selfies" en una sección cercana a la cancha y saludaba a todos sus fans, personal de seguridad se acercó a la morena.

Al ver a los guardias increpar a la sensual porrista algunos pensaron que, probablemente la detendrían por su atrevido atuendo. Sin embargo, todo quedó en una llamada de atención ya que los guardias solo le pidieron que volviera a su asiento.

En declaraciones para el diario alemán "Bild", Miss Croacia contó su versión de los hechos: "No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros", confesó la modelo croata.