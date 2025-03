Conflicto, a la TV: El pleito, a documental

El mediático juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de la cinta “Romper el Círculo”, será el tema central de un documental producido por ITN Productions.

De acuerdo con Variety, el programa de 90 minutos, He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, se estrenará primero en Reino Unido este lunes en Channel 5. Posteriormente, Investigation Discovery emitirá una versión de 60 minutos el 31 de marzo.

COBRA IMPULSO

“Esta historia ha cautivado al mundo, perpetuada por las redes sociales, que siguen cobrando impulso”, declaró Denise Seneviratne, editora de Channel 5, en un comunicado de prensa. “Para nosotros, como canal, es muy pertinente realizar esta película en el contexto del #MeToo. Estamos muy contentos de trabajar con ITN en esta versión británica de larga duración”.

Según la sinopsis oficial, “He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni”, en las próximas semanas estará disponible en streaming a través de Max y Discovery+, profundizará en la demanda presentada por Lively contra Baldoni, alegando que su coprotagonista incurrió en conducta sexual inapropiada durante el rodaje de la película “Romper el Círculo”.

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

Lively también acusó a Baldoni de contratar a una agencia de relaciones públicas para, supuestamente, orquestar una campaña de desprestigio en su contra, durante su estreno en el verano de 2024.

Baldoni, por su parte, negó las acusaciones y contraatacó con una demanda de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, alegando que lo difamaron y extorsionaron.

La batalla legal se destapó en diciembre, cuando un informe del New York Times reveló que Lively había presentado una denuncia contra Baldoni por acoso sexual. Se espera que el juicio se celebre en marzo de 2026.

EL ACUSADO NIEGA TODO

