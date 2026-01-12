Vencida por el cáncer

La influencer brasileña Isabel Veloso murió este sábado 10 de enero a los 19 años de edad, luego de enfrentar durante casi cuatro años un linfoma de Hodgkin. La noticia fue confirmada por su esposo, Lucas Borbas, y posteriormente por el Hospital Erasto Gaertner, centro especializado en oncología donde permaneció hospitalizada durante 24 días.

Veloso se volvió una figura ampliamente reconocida en redes sociales por compartir, de forma constante y directa, su experiencia con el cáncer desde la adolescencia. A través de Instagram, plataforma en la que acumuló más de 3.6 millones de seguidores, narró los efectos de los tratamientos, las recaídas y el impacto emocional de vivir con una enfermedad crónica y posteriormente terminal.

Isabel Veloso fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin en octubre de 2021, cuando tenía 15 años. Los médicos detectaron tumores en el cuello y el pecho que le provocaban dificultades para respirar y ejercían presión sobre el corazón.

SUS TRATAMIENTOS

A partir de ese momento, inició un tratamiento oncológico que incluyó quimioterapias intensivas, proceso que ella misma mostró públicamente, incluyendo la pérdida de cabello y los efectos secundarios que impactaron su vida cotidiana.

En 2022 concluyó su primer esquema de tratamiento; sin embargo, meses después fue informada de que los resultados no habían sido los esperados. A pesar de ello, continuó con nuevas alternativas médicas y en enero de 2023 se sometió a un trasplante autólogo de médula ósea. En ese momento, comunicó a sus seguidores que había vencido al cáncer.

SIEMPRE LUCHÓ

La esperanza, no obstante, se vio interrumpida un año después, cuando anunció que el tumor había regresado y que la enfermedad ya no tenía posibilidad de curación.

Aun con un diagnóstico adverso, Isabel Veloso decidió seguir compartiendo su experiencia desde una perspectiva más íntima. En agosto de 2024 anunció que estaba embarazada y habló abiertamente sobre el temor, la culpa y el amor vinculados a la maternidad en un contexto de enfermedad terminal. Su hijo Arthur, hoy de un año de edad, se convirtió en una parte central de su mensaje, enfocado en la resiliencia y el valor de los vínculos afectivos.

El fallecimiento de la influencer generó una ola de reacciones en redes sociales. Lucas Borbas expresó que el dolor era imposible de describir y subrayó que su historia juntos trascendía la presencia física.

Su padre, Joelson Veloso, optó por una despedida discreta. Los restos de Isabel Veloso serán velados y sepultados en Dois Vizinhos, en el estado de Paraná, localidad donde creció, esto de acuerdo con CNN Brasil.

DEJA SU TESTIMONIO

Más allá de su faceta digital, Isabel Veloso dejó un testimonio que visibilizó la realidad del cáncer en jóvenes y adolescentes, así como la importancia del acompañamiento emocional durante los tratamientos oncológicos prolongados.