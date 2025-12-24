Irina Baeva será despiadada

Irina Baeva está de vuelta en los foros de TelevisaUnivision y cierra 2025 con un regreso que no ha pasado desapercibido. La actriz se reintegra a las telenovelas como villana despiadada en "Somos familia", remake argentino producido por Ignacio Sada, que se estrenará el 26 de mayo de 2026.

El regreso de la actriz presumió en sus redes sociales, el look de su nuevo personaje; además, causó revuelo en la misa previa al claquetazo, pues no se le veía en un evento en foro desde su separación de Gabriel Soto.

"Estoy muy contenta, muy feliz de ser parte de esta telenovela... es mi segunda telenovela con Nacho Sada", expresó. Irina dará vida a Kassandra, la villana de la historia. "Es una de las más complejas que he hecho en mi carrera, tiene muchos giros de personalidad y me sorprende a cada rato", dijo.

Comparó al personaje con una cebolla: "Se le van desprendiendo capas y se va revelando ese corazón malo que, afortunadamente, tiene".

Sobre su imagen, explicó que la larga trenza y el maquillaje fueron elegidos en conjunto con el productor. "Es el look predilecto de Kassandra, una mujer rígida, correcta, que sigue las reglas, pero que tiene mucho por mostrar".

En lo personal, aseguró estar tranquila y enfocada en el trabajo.