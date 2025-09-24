Serias acusaciones

Errol Musk, padre del empresario multimillonario Elon Musk, fue acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros, según una investigación publicada por The New York Times.

De acuerdo con documentos policiales y judiciales, entrevistas con familiares y testimonios de trabajadores sociales, las denuncias contra el ex político sudafricano se remontan a 1993, cuando su hijastra Jana Bezuidenhout, de 4 años, afirmó que él la había tocado de manera inapropiada.

Diez años después, la misma joven aseguró haberlo sorprendido oliendo su ropa interior, lo que derivó en una denuncia policial, aunque Errol alegó que solo estaba limpiando una habitación "en mal estado".

El informe también señala que en 2022 uno de los hijos de Errol, entonces de 5 años, le dijo a su madre que su padre le había tocado el trasero. El caso fue denunciado, pero la fiscalía lo desestimó por falta de pruebas.

Otros familiares acusaron a Errol de abusar de dos hijas y un hijastro, pero él negó todos los señalamientos, calificándolos de "falsos y absurdos" y alegando que se trataba de fabricaciones para obtener dinero de su hijo multimillonario.

Pese a que se han abierto tres investigaciones policiales a lo largo de los años, el sudafricano de, 79 años, nunca ha sido condenado por ningún delito.

Errol Musk, quien ha estado casado tres veces, es padre de al menos nueve hijos e hijastros.