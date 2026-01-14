Evita hablar sobre Inés Gómez-Mont

La conductora Galilea Montijo evita hablar sobre su "comadre" Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga por cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque evitó dar cualquier pista que pudiera dar con el paradero de su amiga.

Cabe recordar que, anteriormente, el periodista Javier Ceriani apuntó que Gómez Mont se encontraba prófuga en Dubái donde, casualmente, Galilea estuvo de visita en diciembre pasado como destino turístico, como lo dejó ver en su Instagram.

A Montijo se le ha mencionado ser presunta beneficiaria de regalos que su comadre le dio con recursos de procedencia ilícita; ante la polémica, ella fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue cuestionada sobre Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, marido de su amiga.

"No sé nada. La verdad es que no sé absolutamente nada. No es que no quiera hablar de la situación, es que no sé nada, entonces muchas veces es mejor mantenerse al margen de todo lo que está pasando. ¿Qué hay cosas que duelen? Claro que hay cosas que duelen, pero siempre hay que mantenerse al margen", expresó la titular del programa "Hoy".