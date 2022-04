´Índigo nació´ | Camilo y Evaluna tienen niña

"Es una niña feliz y curiosa", agregó el músico. "Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!"

Evaluna, hija de Ricardo Montaner, compartió el mismo post en sus redes.

Camilo no especificó la fecha de nacimiento u otros detalles, y su publicista dijo a The Associated Press poco después que aún no tenía más información.

La pareja se casó en febrero de 2020 y en octubre de 2021 anunció que esperaba su primer bebé con una canción titulada "Índigo", como dijeron entonces que planeaban llamar a su primerizo, fuera niño o niña.