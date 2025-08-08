Demanda a ´Finding Neverland´

El exproductor de cine Harvey Weinstein presentó una demanda en la Corte Suprema del Estado de Nueva York contra tres compañías productoras del musical Finding Neverland, acusándolas de incumplimiento de contrato y de retener ilegalmente 2.3 millones de dólares que, según él, le corresponden.

La denuncia, interpuesta, señala que Weinstein y sus empresas poseían el 50 por ciento de participación en la gira nacional del musical, que comenzó en octubre de 2016 tras el cierre de la producción en Broadway en agosto del mismo año.

Según el documento obtenido por TMZ, NETworks Presentations, National Artists Management Company y FNL Touring comenzaron a hacer pagos al inicio de la gira, pero los suspendieron de forma abrupta sin previo aviso.

Weinstein exige no sólo el pago de los 2.3 millones de dólares que considera adeudados, sino también una auditoría completa de los registros contables de la gira y el reembolso de honorarios legales y de consultoría.

Hasta el momento, las compañías señaladas no han respondido a la solicitud de comentarios.