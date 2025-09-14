MrBeast es derribado tras recibir fuerte golpe de Mike Tyson

La pelea estelar entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en la velada del Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, captó la atención del mundo entero.

Entre la gran variedad de estrellas y celebridades que asistieron, un inesperado cruce del mundo digital con el boxeo logró robarse el estrellato, ya que MrBeast y Mike Tyson protagonizaron un momento que rápidamente ganó audiencia en redes sociales.

Aproximadamente una hora antes del enfrentamiento entre "Canelo" y Crawford, Jimmy Donaldson, conocido a nivel mundial como MrBeast, recibió un golpe en el abdomen que lo hizo caer de rodillas, por parte del legendario excampeón, Mike Tyson.

En las imágenes se ve a MrBeast presentando el suceso, ya que el youtuber más famoso de todo el mundo, aceptó el reto de recibir un golpe por parte de Tyson. El mismo creador de contenido fue quien grabó el momento y lo compartió con su audiencia de millones, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Para el video viral, Jimmy Donaldson aceptó recibir el famoso "gancho directo al abdomen" de Mike Tyson, una de las figuras más emblemáticas del mundo del boxeo.

El golpe, que se asume fue intenso y doloroso, hizo que MrBeast cayera al piso y no se pudiera volver a incorporar. Esta reacción rápidamente generó millones de comentarios que van desde incredulidad por el suceso, hasta admiración.

El video ya acumula más de un millón de likes a través de Instagram y TikTok -plataformas por las cuales lo compartió MrBeast- y alcanza las más de 25 millones de reproducciones.

Algunos de los mensajes en la publicación viral son: "Ni siquiera lo golpeó bien", "Casi se le salen los ojos" o "Nunca había visto a Mike sonreír tan alegremente".

Así como hubo fans que adoraron la colaboración entre ambas personalidades, hubo una gran cantidad de usuarios que expresaron sus dudas por la autenticidad del golpe, diciendo que parecía "actuado" y "poco realista".