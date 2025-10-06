Simplemente ¡Icónica!

La noche de este sábado 4 de octubre, Yuri se presentó en Payne Arena de Hidalgo, Texas logrando un lleno total, el público integrado por fans que la han seguido por casi cinco décadas, así que Reynosa y el Valle de Texas se hicieron presentes.





FASTUOSO CONCIERTO

La velada arrancó a las 20:50 horas, y de principio a fin fue un fastuoso espectáculo con excelentes vestuarios, bailarines, músicos, multimedia, pero lo más importante la potente voz de Yuri, que al paso de los años sigue con su voz intacta e incluso mucho mejor.

El show fue llevando a los fans a las décadas de los 80 y los 90, bajo el concepto de Icónica Tour y todos pudieron recordar y disfrutar de las diversas facetas de la cantante, desde los vestuarios hasta los looks de cada época como cuando ganó el OTI.





PUROS ÉXITOS

El set list estuvo integrando por temas como "Este amor ya no se toca", "Yo te amo, te amo" y "Dame un beso", entre muchos más la cantante en todo momento deslumbró con sus coreografías y sus vestuarios que fueron 12 en total que lució esta artista de 61 años de edad que en todo momento se mostró energética y emocionada por compartir con su público al que agradeció su presencia y su apoyo por casi 50 años de trayectoria musical.

Otras melodías fueron "Maldita primavera", "Déjala", "Detrás de mi ventana", "De mí enamórate", "Este amor" y "Aire" siempre Yuri acompañada de sus bailarines, mientras el público a todo pulmón, corearon sus canciones en un ambiente lleno de melancolía y nostalgia.





DE LUJO

En esta noche quedó de manifiesto la disciplina, profesionalismo y experiencia de la jarocha, que siempre se ha distinguido por dar un show de lujo.

También entonó "No puedo más", "Espejo", "Hombres al borde de un ataque" y "El Apagón" con estos últimos puso a todos de pie y a bailar.

Otras canciones que no podían faltar fueron "Es ella más que yo" y "Yo te pido amor", Yuri complació a todos con el recorrido musical que ofreció, a través de los temas que la han llevado al éxito, en cada una de las décadas que integran su carrera.

El concierto fue un derroche de producción, músicos, sonido, luces, efectos especiales, vestuario, coreografías y escenografía para enmarcar su potente voz.

También desfilaron en el escenario así como temas "El Me Mintió" de Amada Miguel, "Que Ganas de no verte nunca más" de Lupita D´Alessio, "Sin Él" de Marisela y "Amigos simplemente amigos" de Ana Gabriel.

El cierre no podía ser mejor, con un tremendo baile valiéndose de temas de Ricky Martín como La Copa de la Vida y de Chayanne con Este Ritmo se Baila Así y Salomé así que dijo adiós bailando y ante una ovación ensordecedora de sus fans, tras más de dos horas de espectáculo.

EMOCIONADA HASTA LAS LÁGRIMAS

Yuri a medio show fue ovacionada de pie por sus fans y agradecida con todos por estar ahí, agradeció a Dios por estar cantando y sobre el escenario a los 61 años y demostró que sus fans son los que más le importan, la emoción le ganó y llegaron las lágrimas pero de agradecimiento.