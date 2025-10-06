Viaje por el túnel del tiempo

La noche del sábado 4 de octubre se vivió una noche de verdadero glamour con la presencia de Yuri que llegó al escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas con Icónica Tour con el que hizo un recuento por sus ya cinco décadas de exitosa trayectoria musical.

Un show espectacular el que ofreció Yuri en Payne, Arena de Hidalgo, Texas.

El público de Reynosa y El Valle de Texas disfrutó de poco más de dos horas de un espectáculo increíble con músicos en vivos, bailarines y más de doce cambios de vestuario, aparte de la implementación de la inteligencia artificial para revivir las noche de OTI y todo acompañado de una lluvia de éxitos como Maldita Primavera, El Apagón, Detrás de mi Ventana, Es Ella Más que Yo, Dame Un Besos, Esperanzas, Tiempos Mejores y en fin un desfile de temas que ya son de dominio público.

Pero la noche no iba a ser completa sin ¿Qué te pasa?, Todo Mi Corazón, Te pido Amor, Aire y Hombres al Borde de Un Ataque y el cierre se lo dejo a temas de dos boricuas famosos Ricky Martin y Chayanne con temas como La Copa de loa Vida, Este Ritmo se Baila Así y Salomé.

