Shakira regresa a México y deleita con 'Día de Enero'

Tijuana, México.- La cantante colombiana Shakira inició la segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México, ofreciendo un concierto lleno de energía en el Estadio Caliente de Tijuana, ante una multitud de 26 mil 500 personas, informó OCESA.

"Muchas gracias México por ser mi hogar, mi corazón; volvemos con esta segunda parte de la gira y no puedo ser más feliz. México siempre ha estado en mi corazón. Gracias Tijuana por recibirnos así", expresó la estrella originaria de Barranquilla.

La ganadora del Grammy y Latin Grammy, y una de las figuras latinoamericanas con mayor impacto en el mercado anglosajón, ofreció un espectáculo de dos horas y media con un repertorio que combinó éxitos como "Las de la Intuición", "Chantaje", "Hips Don't Lie", "La Tortura", "Ojos Así" y "La Bicicleta", junto con novedades.

Durante la sección acústica, sorprendió a sus seguidores con la interpretación de "Día de Enero", canción que no cantaba en vivo desde 2007.

"Es una canción que a todos les gusta, y si se me olvida, les pido que me ayuden con el coro; sé que la van a disfrutar y a cantar tanto como yo", adelantó antes de entonarla junto a su banda.

Aunque Pitbull había sido anunciado como invitado especial, canceló su participación. En su lugar, el Mariachi Gama 1000 fue el gran triunfador de la noche al acompañar a Shakira en las canciones "Ciega, Sordomuda" y "El Jefe".

Durante esta segunda etapa de la gira, la cantante visitará varias ciudades mexicanas, incluyendo Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Puebla.

En la capital del País, Shakira sumará cuatro conciertos más en el Estadio GNP Seguros, con lo que se convertirá en la cantante con más shows masivos en este foro, acumulando un total de 12 presentaciones en el recinto.

Las fechas confirmadas en México son:

- 14 de agosto - Estadio Héroes de Nacozari, Hermosillo, Sonora

- 17 de agosto - Estadio UACH, Chihuahua, Chihuahua

- 20 de agosto - Estadio Corona, Torreón, Coahuila

- 23 de agosto - Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León

- 26, 27, 29 y 30 de agosto - Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

- 2 y 3 de septiembre - Estadio Corregidora, Querétaro, Querétaro

- 6 y 7 de septiembre - Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

- 11 y 12 de septiembre - Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla