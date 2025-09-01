Arma un baile ¡De lujo!

La agrupación encabezada por Lupe Esparza, hizo cantar y bailar a los fans que abarrotaron el Payne Arena de Hidalgo, Texas, la noche del sábado 30 de agosto cuando el escenario se ilumino con el talento único de "El Gigante de América" que ofreció un espectacular concierto.





NOCHE DE "HITAZOS"

Tuvieron como teloneros a Los Humildes quienes hicieron un recorrido por sus grandes éxitos, para después ceder el escenario a Lupe, René, Adán, Javier y Arsenio integrantes de Bronco, quienes delegaron por más de dos horas a sus seguidores con melodías que ya son de dominio popular como: "Que no quede huella", "Que te han visto llorar" y "El sheriff de chocolate", "Corazón bandido", "Se va se va", "Tres heridas", "Amigo Bronco" y "Oro" son algunas de las canciones interpretaron y en las que fueron acompañados por un coro monumental que a todo pulmón les hizo segunda.

Bronco se ha distinguido dentro de los artistas del genero grupero, son los consentidos del público de ambas fronteras y eso quedo de manifiesto con el recibimiento y las ovaciones a cada interpretación del público de Reynosa y El Valle de Texas.

Un escenario vanguardista, un sonido de alta calidad y de la iluminación un verdaderos espectáculo, pero lo más notorio es que por Lupe Esparaza no pasan los años, impecable y con un fisco envidiable, pero lo más importante su potente voz, con lo que provocó la entrega total del público.

Otros temas fueron "Adoro", "Nunca voy a olvidarte" y "Sergio El Bailador" entre muchas más fueron más de 27 canciones las que formaron parte del set lis de Bronco.

Con una lluvia de éxitos brindaron a sus fanáticos una noche inolvidable cargada de nostalgia, emotividad y alegría.

El concierto concluyó a la media noche y aún así se quedaron con ganas de seguir cantando y bailando con Bronco.

Coloridos vestuarios, pero lo más destacado es su talento en el escenario.

ÍCONOS DE LA MÚSICA GRUPERA

Cabe mencionar que la música de esta agrupación regiomontana ha marcado un antes y un después dentro de la música grupera, pues ya son varias generaciones las que han crecido con la música del "Amigo Bronco" y sus éxitos le han dado vuelta al mundo.