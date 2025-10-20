Conquista con ´Importante Tour´

El cantante español regreso a esta frontera, con una majestuosa presentación en Payne Arena de Hidalgo, Texas , el sábado 18 de octubre donde convocó a miles de seguidores se dieron cita para aplaudir al "Amante Bandido"

Fueron más de dos horas de un recorrido musical por más de cinco décadas de éxitos y la noche se engalano con canciones de antaño en un espectáculo que provoco emociones a flor de piel y la nostalgia de grandes temas como "Mirarte","El Hijo del Capitán Trueno", "Duende" y "Nena".

Tras dar a la bienvenida, a sus seguidores y agradecer su presencia continuo evocando melodías inolvidables como "Aire Soy", "Bambú", "Este Mundo Va", "Como un Lobo" y "Nada Particular".

Fue una lluvia de recuerdos y éxitos musicales como "Amante Bandido" "Don Diablo" y "Te Amaré"entre mucho más que fueron coreados a todo pulmón por los asistentes.