Aumentan reproducciones de 'Not Like Us', de Lamar, tras Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO.- Si de por sí Kendrick Lamar ya era considerado una artista de nivel antes del Super Bowl, después de su espectáculo de medio tiempo de este domingo, su estatus aumentó aún más gracias a las plataformas digitales.

Y es que Spotify reveló este lunes que, en comparación con el mismo período de una semana antes, las reproducciones de la canción "Not Like Us", de Lamar, aumentaron un 430 por ciento entre las 21:00 y las 00:00 horas de este domingo.

Una semana antes, en el mismo período de tiempo, la rola, que ganó el Grammy tanto por Grabación del Año como por Canción del Año, tuvo una acogida similar en la plataforma de reproducciones digitales.

Lanzada en mayo de 2024 como respuesta a un pleito entre Lamar y el rapero Drake, la canción alcanzó la cifra de mil millones de reproducciones en la plataforma el pasado 19 de enero, de acuerdo con Spotify.

Pero no sólo "Not Like Us" se vio beneficiada tras el espectáculo de Lamar en el Super Bowl, pues también temas como "Squabble Up", "HUMBLE", "DNA" y "Euphoria", entre otras, aumentaron sus reproducciones en Spotify en al menos un 170 por ciento.

La cantante ganadora del Grammy, SZA, también tuvo un fuerte impulso posterior al Super Bowl en la plataforma, con un aumento del 80 por ciento en las reproducciones de su música.

Por si fuera poco, de acuerdo con The Hollywood Reporter, Lamar ganó un millón de seguidores en Instagram, lo que elevó su audiencia total en la plataforma a 18,2 millones.

El cierre de la euforia fue el anuncio de este lunes que hicieron Lamar y SZA sobre una gira internacional conjunta con fechas ya confirmadas en Londres, París, Lisboa, Barcelona y otros escenarios.