Asiste a Festival de Cine de Busan

La edición número 30 del Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) dio inicio oficialmente a sus 10 días de duración este miércoles, con una gran ceremonia de inauguración a la que asistió el mexicano Guillermo del Toro.

La edición de este año cuenta con un número récord de películas e invitados, con un total de 241 títulos oficiales de 64 países, un aumento de 17 con respecto al año pasado.

Incluyendo programas afiliados como el Community BIFF, se proyectarán un total de 328 películas durante el festival. “Este aumento refleja la creciente ambición y alcance del festival, que conmemora tres décadas de defensa del cine asiático y la cultura cinematográfica internacional”, señaló la organización en un comunicado de prensa.

Por primera vez en sus 30 años de historia, el BIFF presentará una sección de competencia oficial. Los Premios Busan, en su primera edición, reconocerán las mejores películas de Asia en cinco categorías: Mejor Película, Mejor Director, Premio Especial del Jurado, Mejor Actor y Contribución Artística. Los ganadores se anunciarán en la ceremonia de clausura.

El festival concluirá con una ceremonia de clausura el próximo 26 de septiembre, en la que se anunciarán los ganadores del recién creado Premio Busan.