Ángeles Cruz teme regresar a Oaxaca

Miedo. Esa es la palabra que usa Ángeles Cruz para describir lo que siente al tener que volver a su tierra natal, Villa de Guadalupe Victoria, en Oaxaca, tras ser liberada la única persona imputada en los hechos que acabaron con la vida de su hermano, en 2023.

La actriz de la serie "Como agua para chocolate" y de la cinta "Tamara y la Catarina" ha vivido los traspiés de una justicia que no ha llegado a su puerta.

"Acaba de salir el único imputado que existía por lo de mi hermano, salió libre sin nada encima, para mí, lo que eso significa, es impotencia, mucha impunidad, pero también por otro lado lo único que queda es la memoria y es lo que tenemos", dice Cruz en entrevista.

"Siempre ha sido un riesgo (volver a su pueblo), pero ahorita más, pero bueno, eso es como parte de las circunstancias de la vida", expresa con resignación.

Su hermano, gerente de locaciones en las cintas "Nudo mixteco" y "Valentina y la serenidad", dirigidas por la entrevistada, fue asesinado en noviembre de 2023 durante una emboscada perpetuada en el marco de disputas de tierra, sin que nada tuviera que ver con el asunto.

El origen del conflicto es una lucha territorial entre San Miguel el Grande y Llano de Guadalupe desde hace 50 años. Villa de Guadalupe Victoria tiene una población que apenas rebasa los 400 habitantes.

"Este país es complicado, es difícil, creo nos sumimos en la impunidad y alcanzar la justicia es una cuestión de privilegios", subraya.





Con película

En el ámbito profesional, las cosas van bien para la Ángeles, pues recién estrenó en Netflix la cinta "Las locuras" cinta en la que interpreta a una psicóloga.