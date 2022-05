Impulsa su fama internacional

Algunos de los próximos proyectos de Omar Chaparro son la serie de televisión de acción y comedia en inglés Coyotes M.C.,de Moxie 88; la película de acción Blackout, junto con Josh Duhamel y Nick Nolte; y el thriller independiente The Wingwalker.

Hasta hoy se sabe que en Coyotes M.C., Chaparro interpretará a un profesor de ética empresarial cuya vida da un vuelco cuando lo llaman para reemplazar a su padre, el infame líder latino de la pandilla criminal de motociclistas Los Coyotes MC.

Chaparro ya tuvo papeles secundarios en inglés, en las producciones Pokémon: Detective Pikachu y How to Be a Latin Lover.

"Estamos entusiasmados de ayudar a Omar a hacer realidad esas ambiciones", dijo Jon Rubinstein, fundador y director ejecutivo de Authentic Talent & Literary Management, a Variety.