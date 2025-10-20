Lucía y Joaquín Galán hablaron sobre su legado musical, su inspiración y el impacto en las nuevas generaciones afirmando que sus canciones siguen vigentes.

Ahora, el dúo habló sobre sus recientes sencillos, en especial "Cuando lo veo", canción que trata sobre una relación entre una mujer mayor y un hombre 20 años menor.

Según Lucía, el tema ha generado polémica ya que aún no se ha normalizado que una mujer exprese deseo por un hombre joven, a diferencia de cuando ocurre al revés.

SORPRESAS

Por su parte, Joaquín —compositor de la mayoría de sus éxitos— adelantó que "el próximo tema abordará el miedo al amor, al rechazo y al compromiso emocional". También reflexionó sobre cómo las redes sociales reflejan el deseo humano de ser amado.

El dueto argentino llegará con varias sorpresas a su show, entre ellas, una colaboración en vivo con Esteman y Daniela Spalla en el Auditorio Nacional. Además, anunciaron que lanzarán una recopilación de sus éxitos musicales.

Destacaron que una de las claves para mantenerse vigentes ha sido su hermandad, comunicación y el ejemplo de sus padres: "No tenemos más hermanos. Compartir una vocación, tener como ejemplo a nuestros padres, su capacidad de trabajo, nos ha funcionado".