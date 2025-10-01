Reitera aranceles al cine

El presidente Donald Trump reiteró su intención de imponer aranceles de 100 por ciento a las películas estrenadas en Estados Unidos pero producidas en el extranjero, algo que ya había anunciado en mayo pasado.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario republicano dijo que esto era necesario porque otros países le han "robado" el negocio cinematográfico a EU.

"Para resolver este problema interminable, impondré aranceles del 100 por ciento a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos", afirmó.

No dio un plazo para la posible entrada en vigor de estas tarifas aduaneras, ni mencionó si las series de televisión, un sector de producción cada vez más rentable y popular, también se verían afectadas.

La Meca del Cine se enfrenta a la competencia de múltiples programas de incentivos fiscales en todo el mundo (Reino Unido, Francia, Hungría, Tailandia, etc.) para atraer producciones de cine y series.