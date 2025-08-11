Las "heridas de batalla" que Katy Perry ha acumulado durante su gira Lifetimes salieron a la luz cuando la cantante compartió una imagen en redes sociales.

La ex de Orlando Bloom subió a Instagram una galería que resume algunos de los momentos más destacados de los últimos meses de su travesía mundial.

Entre las postales, destacó una en la que muestra sus piernas con moretones y raspaduras mientras se relaja en una tina.

En la siguiente imagen, explicó el origen de las lesiones a través de una captura de pantalla de una conversación con su amiga Lauren Glucksman: "Fue un momento en que deslicé las rodillas y normalmente eso provoca un ahhh, pero esta vez me hizo decir arghh", relató sobre el dolor.