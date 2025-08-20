Ana Karen Polinesia vivió momento de pánico al ser alcanzada por un rayo en avión

Durante este verano, las lluvias y los ciclones se han hecho presentes en gran parte del territorio, donde el cielo se ha vuelto escenario de espectáculos visuales con las tormentas eléctricas. Sin embargo, estos fenómenos naturales pueden representar un peligro para muchas personas, si no se toman las medidas necesarias.

Aunado a ello, la influencer Ana Karen Polinesia se volvió tendencia en redes sociales por contar su terrible experiencia mientras viajaba a Nueva York, donde mencionó a sus seguidores las desventajas de viajar durante esta época.

Por medio de historias de Instagram compartió un pequeño clip, que rápidamente fue difundido en la red, por el momento de pánico que vivió cuando su avión fue alcanzado por un rayo.

Una vez que estuvo a salvo, en su hotel, Ana Karen relató el momento de terror: "Estoy en Nueva York y lo más loco es que me cayó un rayo en el avión. Estoy bien, yo de verdad creí que había muerto porque vi el cielo blanco completamente. Justamente cuando cayó el rayo tronó todo el avión, volteé a ver las ventanas y vi todo blanco", mencionó.

Su experiencia generó opiniones divididas entre los usuarios, pues muchos se preocuparon por lo que le pasó, mientras que otros, aseguraron que los aviones están diseñados para soportar este tipo de eventos.

Si un avión es alcanzado por un rayo no representa un peligro para los pasajeros o la aeronave, ya que los aviones modernos están diseñados para soportar impactos de rayos.

De acuerdo con el sitio experto Finnair, el fuselaje de aluminio del avión conduce bien la electricidad, por lo que la descarga del rayo no afecta el interior del avión. La descarga se propaga por la superficie exterior del avión y sale de nuevo a la atmósfera, generalmente por las puntas de las alas, las superficies de control o la cola.