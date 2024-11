Olivia Rodrigo fue hospitalizada tras caída en concierto

Olivia Rodrigo reveló que fue hospitalizada después de caer del escenario durante su concierto en Melbourne, Australia, como parte de su exitosa gira mundial Guts.

La cantante, de 21 años, se encontraba en el Rod Laver Arena a mediados de octubre cuando sufrió la caída, un incidente que la dejó conmocionada pero que no comprometió su salud.

"Me caí y quedé muy conmocionada. Después fui al hospital. No pasó nada, pero solo querían asegurarse de que no tuviera una conmoción cerebral", dijo en una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Mencionó que, al ver el video del accidente, se sintió bastante asustada, aunque reconoció que "el espectáculo debía continuar".

A pesar del percance, la intérprete de "Jealousy, Jealousy" encontró un aspecto positivo en el evento. Relató que, durante su estancia en el hospital, el enfermero que la atendió compartía el mismo nombre que su abuelo, quien falleció hace unos meses.

"Eso fue lo que hizo que me cuidara, asegurándose de que no me hiciera daño. Y estoy muy feliz de que haya sucedido. Creo que es una historia hermosa", comentó.

Rodrigo también aprovechó la oportunidad para compartir una anécdota humorística sobre cómo "se metió en problemas con la ley por primera vez" durante una parada de su gira en Canadá. Al pasar por el control fronterizo hacia Estados Unidos, la situación se tornó tensa cuando un agente comenzó a interrogarla.

"Me asustó. Me dijo: 'Sabes, podrías ir a la cárcel por mentirle a un agente federal, esto... esto es realmente malo'. Me estoy volviendo loca", recordó entre risas.

Después de 30 minutos de intenso interrogatorio, el agente finalmente se dio cuenta de su error al confundirla con otra persona.

"Jimmy, me enojé mucho. Pensé: '¿No miraste el nombre que estaba en el papel mientras me interrogabas durante 30 minutos?'", bromeó la cantante, provocando risas en el público.