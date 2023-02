Rostro de Madonna impacta a Martha Debayle

Madonna , que suele camuflajearse en las redes usando diversos filtros para verse más joven, sin arrugas y con un rostro respingado, esta vez no pudo engañar al público, pues estuvo en los premios Grammy y fue inevitable que su rostro real no se viralizara.

CIUDAD DE MÉXICO

Madonna presentó a Kim Petras y a Sam Smith cuando interpretaron la canción "Unholy", la llamada "reina del pop" lució un hinchado rostro que no pasó desapercibido ni por sus fans ni por los usuarios que cuestionaron "¿qué se había hecho Madonna en la cara?"

Incluso muchos comentaron de lo contrastante que fue cuando en la pantalla de los Grammy aparecieron tres versiones de "Madonna del pasado", donde en definitiva, los rostros poco o nada tenían que ver con el aspecto actual de la artista estadounidense.

"No puedo creerlo, la cara de Madonna, no tengo palabras para decirles qué onda con la cara de Madonna", expresó la conductora Martha Debayle en su programa.

Debayle destacó que en ningún momento le hicieron un acercamiento a la cantante, seguramente por indicaciones de ella misma, pues vaya que su rostro ha cambiado para mal.

"Seguramente el equipo de Madonna le dijo al director de cámaras, ´no quiero toma americana, no quiero que te me cierres en un close up, entonces, se fijaron que todo el tiempo que Madonna está presentando, es una toma abierta, no hay acercamientos a su cara", puntualizó.

La conductora de radio describió que el rostro de la cantante lució muy hinchado, víctima de la cantidad de relleno que se ha puesto, lo que resulta demasiado evidente y penoso para el bello rostro que tenía antes.

"Es una pena que Madonna habiendo sido tan guapa, habiendo sido una belleza tan única, se haya ido a meter esa cantidad de relleno en la cara, porque se le ve súper inflamada, parece globo de Cantoya, súper hinchada, es una cara de nalga de luna impresionante", expresó sorprendida.

Debayle lamentó que la voz de "Hung Up" se haya metido tanto relleno y no optara mejor por una cirugía estética bien hecha.

"Los rellenos se van haciendo capas, se te van quedando capas; pasa el tiempo y acabas así como Madonna, si Madonna se hubiera hecho una cirugía plástica de jalarse un poquito la cara, se hubiera visto mucho más bonita y mucho más natural", consideró.