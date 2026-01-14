Exponen el quiebre de Flans

Las cantantes Ilse y Mimí hablaron sobre la salida de Ivonne Guevara del grupo Flans y el largo silencio que marcó su relación durante años; lo hicieron en entrevista con Yordi Rosado, donde expusieron las diferencias que provocaron el quiebre dentro de una de las bandas más populares del pop mexicano.

"La amamos, la queremos, pero no la entendemos... y creo que a ella no hay que entenderla, hay que quererla", dijo Mimí, al describir la dinámica con Ivonne. La cantante reconoció que su excompañera tiene una personalidad intensa y difícil de anticipar.

SE ALEJÓ

Ilse coincidió y explicó que el trato cotidiano se volvió complicado por la forma en que Ivonne reaccionaba ante situaciones. "Nunca sabes cómo va a reaccionar porque a veces Mimí le lanzaba una broma y ella lo recibía bien, pero yo le lanzaba la misma broma y le caía pésimo", relató.

Desde la primera separación de Flans en 1991, el grupo ha tenido varios intentos de reencuentro. Sin embargo, según Ilse y Mimí, cada regreso terminó de la misma manera: con Ivonne alejándose otra vez.

CINCO AÑOS DISTANCIADAS

Durante la charla, Yordi Rosado preguntó cuánto tiempo llevaban sin hablar con ella. Ilse fue directa: "Pues llevamos cinco años". El dato confirmó que el distanciamiento no fue momentáneo, sino una ruptura prolongada.

Mimí resumió la incertidumbre que siempre ha rodeado la relación con una frase que se volvió uno de los momentos más comentados de la entrevista: "Si bajara un día Dios nuestro señor y me dijera: ´te voy a resolver una duda existencial´... yo le diría: ´¿qué pedo con Ivonne?´".