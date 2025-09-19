Hallan descuartizada a mujer en su Tesla

El caso de los restos hallados en un automóvil propiedad del rapero D4vd ha dado un giro dramático. Tras varios días de investigaciones, el forense de Los Ángeles logró identificar a la víctima y, se trata de una adolescente de apenas 15 años.

A principios de septiembre, el descubrimiento de un cuerpo desmembrado y en estado de descomposición acaparó los titulares, sobre todo después de que se revelara que el artista emergente podría estar vinculado.

Los reportes policiales revelaron que la víctima fue encontrada en el maletero de un Tesla registrado a nombre de D4vd y que había sido remolcado a un depósito de Hollywood Hills.

Hasta ahora, el rapero no ha sido nombrado como sospechoso y tampoco ha hecho ninguna declaración al respecto, pero cancelo shows para cooperar con la polícia.