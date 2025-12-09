Ibai Llanos de visita en La Cotorrisa; presenta sus chilaquiles.

El pasado 18 de agosto, el streamer Ibai Llanos dio de qué hablar en redes sociales, luego de subir un video sobre unos chilaquiles preparados por él, como parte de su "Mundial de los Desayunos; sin embargo, algo que causó polémica fue el platillo que presentó el influencer, pues más allá de recibir elogios terminó recibiendo duras críticas.

Por medio de su cuenta de TikTok, el creador de contenido español mostró su preparación, el cual se enfrentó contra el pan con chicharrón peruano, un tipo de sándwich que tiene carne de cerdo frita, camote y salsa criolla. No obstante, los usuarios de la redes sociales mostraron su descontento por unos chilaquiles mal logrados.

¿Qué opinan los usuarios sobre los chilaquiles de Ibai?

En medio de la reciente polémica, el streamer español visitó la Ciudad de México donde no solo se aventuró a probar el famoso platillo, sino que lo hizo de la mano de La Cotorrisa, sumando un nuevo capítulo a su relación con la gastronomía y la comunidad mexicana. A través de la misma red social, Ricardo Pérez mostró su preparación de unos chilaquiles "hechos y derechos" para Ibai Llanos. "Ricardo, esto está demasiado bueno, yo creo que ya estoy perdonado", expresó Llanos. Hasta el momento, el video cuenta con 1.4 millones de reproducciones y más de 234 mil "likes".

Detalles de la visita de Ibai Llanos a La Cotorrisa

Por su parte, el youtuber se dio a la tarea de probar más preparaciones mexicanas, donde ahora tocó el turno de unos dorilocos en el Bosque de Chapultepec. El influencer se mostró sorprendido por la apariencia y el sabor. "Sabe muy raro".