Hulk Hogan apoya a Donald Trump y ataca a Kamala Harris

El ex luchador profesional, empresario, estrella de realities y actor Hulk Hogan apareció de sorpresa en un mitin de Donald Trump este domingo, en Nueva York, donde apoyó públicamente al magnate.

Hogan, cuyo nombre real es Terry Bollea, es uno de los aliados famosos más polémicos de Trump en la actual campaña electoral, al grado de bromear sobre golpear a Kamala Harris y cuestionar su origen étnico.

"¿Saben una cosa, 'Trump-maníacos'? No veo ningún nazi apestoso aquí. No veo ningún terrorista doméstico apestoso aquí", señaló el ex luchador al subir al estrado, de acuerdo con la BBC.

"Lo único que veo aquí es un grupo de hombres y mujeres trabajadores que son verdaderos estadounidenses. Lo que escucho en mi presidente, Donald Trump, suena real".

La estrella del cuadrilátero, de 76 años, fue uno de los oradores sorpresa en el rally del candidato republicano realizado en el Madison Square Garden este domingo.

Acorde a su estilo, Hogan subió al escenario al ritmo de la canción "Real American", con la que solía pelear, mientras ondeaba una bandera de los Estados Unidos.

Luego intentó arrancarse su camiseta del pecho, una rutina que lo ha caracterizado desde los años 80, aunque tuvo problemas al hacerlo, algo que causó un sin fin de burlas en redes sociales.

"Cuando escucho hablar a Kamala Harris, suena como un guión de Hollywood con una actriz realmente mala", criticó Hogan, a la vez que lanzó un escupitajo.

El mitin de Trump de este domingo en Nueva York causó mucho revuelo en redes sociales, pues miles de usuarios lo consideraron sumamente racista, en especial por las bromas anti latinos que lanzó el comediante Tony Hinchcliffe, y las cuales se hicieron virales.